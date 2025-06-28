Adana'da amcası Ali Artış ile eşi ve yataklarında uyuyan 3 çocuğunun yaşadığı evi molotofkokteyli atıp, kundakladığı belirlenen yeğeni Alican Artış (20), polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki sorgusunda, evi kendisinin kundaklamadığını öne süren Alican Artış, tutuklandı.

Olay, 22 Haziran'da saat 01.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 919 Sokak'ta meydana geldi. Besici Ali ile Meryem Artış (22) çifti, 3 çocuğunu uyuttuktan sonra salonda çay içti. Bu sırada motosikletle sokağa gelen Alican Artış, iddiaya göre, eve molotofkokteyli atıp kaçtı. Alevler kısa sürede evi sararken, Artış çifti çocuklarını alarak dışarı çıktı. Meryem Artış, 3 aylık Abdullah'ın beşiğinde kaldığını fark edince alevlerin içine girip, bebeğini kurtardı. Çift, yanan evlerinin karşısında gözyaşı döktü.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık görevlileri, dumandan etkilenen aileye ambulansta müdahale etti. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, Artış çifti 3 çocuğuyla sokakta kaldı. Ali Artış, yeğeni Alican Artış’a bir süre önce 100 küçükbaş hayvan verdiğini ancak parasını alamadığını, piyasaya borçlandığı için kendisinden 2 milyon lira istediğini belirterek, evlerini kundakladığını ileri sürüp, şikayetçi oldu.

‘ATEŞİN İÇİNE GİRİP, BEBEĞİMİ ÇIKARDIM’

Gözyaşı dökerek yaşadıklarını anlatan Meryem Artış, "Büyükleri çıkardık, bebeğim içeride kaldı. Ateşin içine girip, bebeğimi beşikten çıkardım. Çocuklarım hala korku içerisindeler, psikolojileri bozuldu. Onları sakinleştirmeye çalışıp, 'inşallah düzeleceğiz' diyorum. Çocuklarım ölseydi, ne yapardım? Bunu yapan insan değil, cani. Gündüz ya da biz yokken yaksaydı. Çocuklarımın canına kastetmeye geldiler. Hala o anları unutamıyorum. Çocuklarımı kurtaramayabilirdim" dedi.

KUNDAKLAMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Artış çiftinin ihbarıyla harekete geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, adresi belirlenen şüpheli Alican Artış’ı saklandığı eve yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Alican Artış, sorgusunda, amcasından kendisine olan borcunu ödemesini istediğini ancak evi kendisinin kundaklamadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alican Artış, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.