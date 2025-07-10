Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara taşındığı yönünde aldıkları ihbar sonrası harekete geçti. Sarıçam ilçesinde bir çekiciye bağlı akaryakıt tankerini durduran ekipler, detaylı arama yaptı. Yapılan aramada tankerin içerisinde gizlenmiş 19 bin 595 paket kaçak sigara bulundu.

3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tanker ve çevresinde yapılan incelemenin ardından olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. KOM ekipleri tarafından emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin kaçak sigara organizasyonunda aktif olarak rol aldığı tespit edildi.

1 Kişi Tutuklandı, 2 Kişi Serbest

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden biri, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma KOM ekiplerince titizlikle sürdürülüyor.

Fotoğraf: Bengü Türk