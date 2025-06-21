Warren, Gazze’de 55 bin kişinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek, “Netanyahu İran’ı bombalarken, Gazze’de neler olduğunu kimse fark etmiyor sanıyorsa yanılıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, insani yardım çalışmalarına erişim engelleri ve Gazze’deki sivillere yönelik saldırıların sürdüğünü belirtti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 55 bini aşarken, yaralı sayısı 130 bini geçti. İsrail, Gazze’deki işgali genişletme planlarını sürdürürken, Netanyahu da bölgenin tamamının kontrol altına alınacağını açıkladı.

Öte yandan, İran’a 13 Haziran’da başlayan kapsamlı saldırılarla bölgedeki gerilim artarken, İsrail’in dikkatleri başka yöne çekme çabaları da eleştirilerin odağında bulunuyor.

Elizabeth Warren’ın bu sözleri, ABD ve uluslararası toplumun Gazze’de yaşanan insani kriz konusunda daha aktif bir tutum alması gerektiğine işaret ediyor.