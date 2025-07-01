Açıklamaya göre, İsrail’in talebi üzerine onaylanan satış paketi, BLU-109 bombaları için 3.845 adet KMU-558B/B, MK-82 bombaları için ise 3.280 adet KMU-572 F/B Ortak Doğrudan Taarruz Mühimmatı (JDAM) güdüm kitini kapsıyor.

“ABD’nin dış politikasını destekliyor”

DSCA, bu satışın ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti. Açıklamada, “İsrail’in güvenliğinin sağlanması, ABD’nin çıkarları açısından kritik önemdedir. Bu paket, İsrail’in mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kapasitesini artıracaktır” ifadelerine yer verildi.

Satışla birlikte İsrail’in sınır güvenliği, altyapısı ve nüfus merkezlerinin korunmasına katkı sağlanacağı vurgulandı. Ayrıca, bazı JDAM güdüm kitlerinin ABD askeri stoklarından tedarik edileceği, bu durumun Amerikan ordusunun hazırlık durumunu olumsuz etkilemeyeceği bilgisi de paylaşıldı.