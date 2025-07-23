ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını sonuçlandırdıklarını duyurarak, Japonya’nın ABD’ye yüzde 15 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını duyurarak, anlaşmayı ‘belki de bugüne kadar yapılmış en büyük anlaşma’ olarak tanımladı. Japonya’nın, kendi talimatıyla ABD’ye 550 milyar dolarlık yatırım yapacağını ve karın yüzde 90’ını alacaklarını vurgulayan Trump, “Bu anlaşma yüz binlerce iş imkanı sağlayacak. Daha önce böyle bir şey görülmedi” ifadelerini kullandı.

Trump, Japonya’nın otomobil, kamyonet, pirinç ve diğer bazı tarım ürünlerini kapsayan ticarete kapılarını açacağına işaret etti. Japonya’nın ABD’ye yüzde 15 oranında karşılıklı gümrük vergisi ödeyeceğini vurgulayan Trump, “Bu, ABD için ve özellikle Japonya ile her zaman güçlü bir ilişki sürdüreceğimiz için çok heyecan verici bir dönem” dedi.

Ayrıca Trump, Beyaz Saray’daki konuşmasında Japonya ile yapılan anlaşmaya değinerek, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) konusunda da bir anlaşma sağlanacağını kaydetti.