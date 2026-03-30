Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Türkiye Acil Tıp Derneği iş birliğinde düzenlenen 4. Geleneksel 14 Mart Tıp Bayramı Koşusu, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Olumsuz hava koşullarına rağmen etkinliğe ilgi yüksek olurken, yüzlerce katılımcı sağlıklı yaşam için koştu.

YAĞMURA RAĞMEN YOĞUN KATILIM



Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, 5 kilometrelik parkurda sağlık çalışanları ve sporseverler bir araya geldi. Yağışlı havaya rağmen 400’ün üzerinde katılımcının yer aldığı organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.

İLK START ÖZEL SPORCULARA VERİLDİ



Koşu öncesinde katılımcılar ısınma hareketleriyle hazırlık yaparken, organizasyonun ilk startı özel sporcular için verildi. Bu anlamlı başlangıç, etkinliğe ayrı bir değer kattı.

“SPORA DESTEK SÜRECEK”



Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporcuya desteğinin süreceğini belirterek, Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerin gün boyu devam edeceğini ifade etti.

“AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK”



Türkiye Acil Tıp Derneği Koşu Koordinatörü Uzman Doktor Kadir Yenal ise etkinliğin temel amacının farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı. Yenal, tüm katılımcıları sağlıklı yaşam için spor yapmaya teşvik ettiklerini belirterek, organizasyona destek veren kurumlara teşekkür etti.

SAĞLIK VE SPOR MESAJI VERİLDİ



Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen koşu, hem sağlık çalışanlarının önemine dikkat çekti hem de toplumda spor bilincinin artırılmasına katkı sağladı. Katılımcılar, etkinlik sayesinde hem fiziksel aktivite yaptı hem de anlamlı bir günde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.