Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, çalışma hayatında da yeni önlemleri zorunlu kıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda personelinin sağlığını korumak amacıyla bir dizi yeni uygulamayı hayata geçirme kararı aldı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, özellikle son günlerde başkenti etkisi altına alan aşırı sıcaklara dikkat çekilerek, çalışanların olumsuz etkilenmemesi için şu önlemlerin alındığı duyuruldu:

Serin Saatlerde Görev: Zorunlu ve acil durumlar haricinde, çalışanların günün serin saatlerinde görev yapmalarına özen gösterilecek. Aynı zamanda dinlenme aralıkları artırılarak, çalışanların sıcak hava koşullarına karşı daha dirençli olmaları sağlanacak.

Su Tüketimi Teşviki: Tüm çalışanların gün boyu yeterli miktarda su tüketmeleri teşvik edilecek, sıvı alımına yönelik destek sağlanacak. Bu sayede sıcak havaya bağlı sağlık sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Klima Kullanımında Dikkat: Kapalı alanlardaki klimaların, doğrudan çalışanlara temas etmeyecek şekilde çalıştırılması konusunda hassasiyet gösterilecek. Bu uygulama ile klima kaynaklı sağlık sorunlarının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, iklim krizinin etkilerini azaltmak ve çalışan sağlığını ön planda tutmak adına bu tür önlemleri almaya devam edeceklerini vurguladı.