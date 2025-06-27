Montella’nın mevcut sözleşmesi 2026 yılında sona erecekti. Ancak milli takımın performansı ve teknik direktörün katkıları doğrultusunda taraflar, yeni bir anlaşma imzalamak için el sıkıştı.

Resmî İmza Töreni 30 Haziran’da

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, resmî imza töreni 30 Haziran Pazartesi günü saat 13.00’te, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde düzenlenecek. Törene TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Vincenzo Montella katılacak.

Montella ile Yeni Dönem

Vincenzo Montella, Eylül 2023'te göreve geldiği A Milli Takım'da, kısa sürede olumlu bir izlenim bıraktı. Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yolculuğunda önemli katkılar sunan deneyimli teknik adam, istikrarın korunması amacıyla yeniden görevlendiriliyor.

TFF’den yapılan açıklamada, “A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ile sözleşmenin yenilenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.