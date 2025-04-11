SALON: Multiversum Schwechat

HAKEMLER: Ozren Backovic, Mirko Palackovic (Slovenya)

AVUSTURYA: Ivancok (Kaufmann), Reichert 10, Stankovic 6, Egger 6, Katarina Pandza 3, Schlegel 3, Baljak 2, Maticevic 2, Leitner 2, Ana Pandza 2, Egbaimo

TÜRKİYE: Halime İslamoğlu, (Ayşenur Sönmez), Aslı İskit Çalışkan 8, Nur Ceren Akgün Göktepe 4, Döne Gül Bozdoğan 3, Ceylan Aydemir 3, Diğdem Hoşgör 3, Beyza Gedik 2, Edanue Burhan 1, Elif Sıla Aydın 1, Bilgenur Öztürk 1, Gülcan Tügel 1, Emine Gökdemir 1, Ceren Demirçelen 1

2 DAKİKA CEZASI: Katarina Pandza, Ana Pandza, Egbaimo (Avusturya), Bilgenur Öztürk 2, Nurceren Akgün Göktepe, Edanur Burhan, Gülcan Tügel, Ceren Demirçelen (Türkiye)

İLK YARI: 13-13

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri Play-Off turu 1'inci maçında deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Schwechat kentindeki Multiversum Schwechat’da oynanan mücadelede Milliler, Avusturya'ya 36-29 mağlup oldu.

Karşılaşma karşılıklı gollerle başladı. 15'inci dakika 7-7 eşitlikle geçilirken, ilk yarı 13-13 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf Millerimiz oldu. Ay-Yıldızlılar, 35'inci dakikada farkı 2’ye çıkardı: 17-15

45'inci dakikaya kadar skoru elinde tutan Milliler, bu dakika itibariyle Avusturya'nın gollerine engel olamadı. Bu dakikada 22-22 beraberliği sağlayan Avusturya kalan bölümlerde farkı açarken, Milliler maçtan 36-29 mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın rövanşı ise 13 Nisan Pazar günü Amasya Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 19:00’da başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız’dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Karadağlı hakem çifti Jelena Vujacic ve Andjelina Kazanegra düdük çalacak. Türkiye, rakibini 8 ve üzeri farklı skorla yenmesi durumunda tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası’na katılma şansı elde edecek.

DAVID GINESTA MONTES İLE İLK RESMİ MAÇ

A Milliler, yeni başantrenörü David Ginesta Montes ile ilk resmi maçına çıktı.

Ocak ayında göreve getirilen İspanyol antrenör, Milli Takımımızın başında Avusturya’ya karşı ilk maçına çıkmış oldu.

MERVE ERBEKTAŞ SAKATLANDI

Milli Takımımızın kalecilerinden Merve Erbektaş, Avusturya maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlandı. Merve’nin tedavisine hemen başlanırken, tecrübeli kaleci sakatlığı nedeniyle Avusturya maçı kadrosunda yer almadı.

AVUSTURYA’DA MİLLİLERİMİZE DESTEK

A Milli Kadın Hentbol Takımımıza Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşlarımız büyük destek verdi. Ay-Yıldızlı Türk bayraklarıyla salonu dolduran vatandaşlarımız maç boyunca tezahüratları ile Milli takımımızın yanında oldu.

MİLLİ TAKIMIMIZ TARİHİNDE BİR İLKİN PEŞİNDE

Millerimiz rakibini elemesi durumunda tarihinde ilk kez Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı elde edecek.

Tarihinde ilk kez 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası’na katılma başarısı göstererek büyük bir başarıya imza atan Ay-Yıldızlı Millilerimiz, Dünya Şampiyonası Elemelerine Play-Off 2'nci turundan katıldı. Millerimiz bu turdaki rakibi Avusturya’yı eleyerek bu kez de tarihinde ilk kez Dünya Hentbol Şampiyonası’na katılmak istiyor.

Toplam 32 ülkenin katılacağı 27'nci IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası, 26 Kasım - 14 Aralık 2025 tarihleri arasında Almanya ve Hollanda'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek. Organizatör Almanya ve Hollanda’nın yanı sıra son şampiyon Fransa, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası’nda ilk 3 sırada yer alan Norveç, Danimarka ve Macaristan Dünya Şampiyonası’na doğrudan katılacak. Play-Off maçları sonucunda 11 ülke daha Avrupa kıtasından adını Dünya Şampiyonası’na yazdıracak.