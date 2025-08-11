İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet sitelerinde cep telefonu satmak isteyen kişilerle alıcı gibi irtibat kuran şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin, sözde anlaşma sağladıktan sonra mağdurlara ürünlerini ilandan kaldırttıkları, ardından aynı ürünü daha düşük fiyata ilana koyarak başka alıcılardan kapora aldıkları belirlendi. Ürünü almak isteyen kişileri ise gerçek sahibine yönlendirerek kendilerini arkadaş gibi tanıttıkları tespit edildi. Bu yöntemle hem satıcıyı hem de alıcıyı mağdur ettikleri anlaşıldı.,

106 MİLYON LİRA BANKA HAREKETİ

Çalışmalarda şüphelilerin hesap hareketleri ile ATM para çekme görüntüleri incelendi, toplamda 26 saatlik güvenlik kamerası kaydı izlendi. MASAK raporunda, şüphelilere ait hesaplarda 106 milyon liralık şüpheli işlem hareketi olduğu belirlendi.

Diyarbakır merkezi 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.[DHA]