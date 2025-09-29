İlk aşamada 19 bin sağlık personeli istihdam edildiğini hatırlatan Memişoğlu, ikinci aşamada ise toplam 18 bin yeni personel alınacağını duyurdu.

Sopayla darp ettiği kişi hayatını kaybetti!
Sopayla darp ettiği kişi hayatını kaybetti!
İçeriği Görüntüle

İşte Yeni Personel Alımının Detayları:

  • 15 bin 247 sözleşmeli personel alınacak.

  • 2 bin 753 sürekli işçi kadrosu açılacak.

  • Sözleşmeli personel alımı, ÖSYM’nin resmî internet sitesinde yayımlanacak kılavuz üzerinden tercih yöntemiyle yapılacak.

  • Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR üzerinden ilan edilecek.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar