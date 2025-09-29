İlk aşamada 19 bin sağlık personeli istihdam edildiğini hatırlatan Memişoğlu, ikinci aşamada ise toplam 18 bin yeni personel alınacağını duyurdu.

İşte Yeni Personel Alımının Detayları:

15 bin 247 sözleşmeli personel alınacak.

2 bin 753 sürekli işçi kadrosu açılacak.

Sözleşmeli personel alımı , ÖSYM’nin resmî internet sitesinde yayımlanacak kılavuz üzerinden tercih yöntemiyle yapılacak.

Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR üzerinden ilan edilecek.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.



Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.



📌 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı… — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) September 28, 2025