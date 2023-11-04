İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Çengel' operasyonunda 216 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

216 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından kaçak ve sahte içki ile ilgili 81 il genelinde 'Çengel' kod adlı operasyon yapıldığını açıkladı. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince yapılan operasyonda, 216 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda; 25 yasa dışı içki imalathanesi tespit edildi. 30 bin 126 litre etil alkol, 15 bin 300 litre kaçak ve sahte içki, 3 bin 132 şişe kaçak ve sahte içki, 1497 boş şişe, 2 bin 364 bandrol, 2 bin 658 alkol aroması, 2 bin 134 etiket ele geçirildi.

"Sahteciliğe karşı operasyonlarımız artarak devam edecek"

Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede, yaklaşık 43 milyon TL vergi kaybının önüne geçildiği saptandı. Polis ve Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarını tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahteciliğe karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.