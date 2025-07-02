İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada; Adana merkezli 7 ilde liderliğini Ş.I.'nın (yurt dışı firar) yaptığı Uyuşturucu Organize Suç Örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 825 Kg eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini ve organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

38 Ayrı Adrese Eş Zamanlı Operasyon

Yerlikaya açıklamasında, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; Adana merkezli Hakkari, Hatay, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersin'de 38 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Tebrik Mesajı

Bakan Yerlikaya, "Adana Valimizi, operasyonları koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürümüzü ve İl Emniyet Müdürlerimiz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum" sözleriyle teşekkür etti.

Yerlikaya'dan Çağrı

Uyuşturucuya karşı yürütülen mücadelede milletin desteğinin ve duyarlılığının çok önemli olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, "Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım" sözleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu.

“825 Kg EROİN ELE GEÇİRDİK”

Adana merkezli 7 ilde elebaşılığını Ş.I.'nın (yurt dışı firar) yaptığı Uyuşturucu Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda;



🔻825 Kg EROİN uyuşturucu maddesi ele geçirdik, organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli Zehir Tacirini… pic.twitter.com/pUd6CrgiBt — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 2, 2025