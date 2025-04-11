Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nca alınan kararlar şöyle:

“1- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. görevlisi FERDİ ERYILMAZ’ın, 04.04.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcularına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 04.04.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 201, 202 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu ONURCAN PİRİ’nin, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN SAZDAĞI’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulaması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 05.04.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, 05.04.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, 06.04.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-SİPAY BODRUM FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, TFF’nin izni olmaksızın müsabaka başlamasından 10 dakika önce saha dışında gösteri yapılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 06.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN D-E, SPOR TOTO TRİBÜN D-E ve MARATON ÜST TRİBÜN H-I bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, statüye aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 04.04.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından paylaşılan beyanlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi TANER FİKRET SARAL’ın, 04.04.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından paylaşılan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 1.500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

8- KASIMPAŞA A.Ş.’nin, 07.04.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 525.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 07.04.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 930.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu TAYYİP TALHA SANUÇ’un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.”