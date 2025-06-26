Al Nassr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hikaye kaldığı yerden devam ediyor" notuyla Ronaldo'nun yer aldığı özel bir video yayımladı. Videoda konuşan Ronaldo, “Sonuna kadar Al Nassr” sözleriyle taraftarlara mesaj verdi.

Ronaldo: "Yeni Bir Bölüm Başlıyor"

Sosyal medya hesabından da duygusal bir açıklama yapan Cristiano Ronaldo, “Yeni bir bölüm başlıyor. Aynı tutku, aynı rüya. Birlikte tarih yazalım.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Al Nassr formasıyla 41 resmi maça çıkan Ronaldo, etkileyici performansıyla 35 gole imza atarak takımın en golcü oyuncusu oldu. Deneyimli yıldız, sadece saha içindeki katkısıyla değil, kulübün global marka değerine yaptığı etkiyle de öne çıkıyor.

Suudi Arabistan'da Futbol Devrimi Sürüyor

Al Nassr ve Suudi Arabistan futbolu için büyük bir marka haline gelen Cristiano Ronaldo’nun sözleşme uzatması, bölgedeki futbol yatırımlarının devam edeceğini de işaret ediyor. Suudi Arabistan, dünya futbolunun en önemli yıldızlarını ligine kazandırarak global futbol pazarında etkisini artırmayı sürdürüyor.