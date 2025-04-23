Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 12 katlı bir apartmanın 4’üncü katında yaşayan Nilgün Köstelekoğlu, cam silerken dengesini kaybederek pencereden aşağıya düştü. Beton zemine çakılan kadın ağır yaralandı.

Sağlık Ekipleri Seferber Oldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Köstelekoğlu, ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Doktorlar, talihsiz kadının yüksekten düşmeye bağlı çoklu organ travması geçirdiğini belirtti.

Mahallede Büyük Üzüntü

Olay sonrası Nilgün Köstelekoğlu’nun yaşadığı mahallede büyük üzüntü yaşandı. Komşuları, Köstelekoğlu’nun çevresinde sevilen, sakin bir kişi olduğunu ve yalnız yaşadığını söyledi. Olayın ardından apartman sakinleri büyük bir şok yaşarken, pek çok kişi cam silme sırasında alınması gereken güvenlik önlemlerine dikkat çekti.

Güvenlik Önlemleri Gündemde

Yaşanan trajik olay, ev kazaları ve yüksekten düşme vakalarının ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar, özellikle yaşlı bireylerin pencere ve balkon temizliklerini yaparken mutlaka yardımcı bir kişiyle çalışması gerektiğini, yüksekte yapılan her işte emniyet önlemlerinin alınmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Hayatını kaybeden Nilgün Köstelekoğlu’nun cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Köstelekoğlu’nun cenazesinin bugün aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Evde ve olay yerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken, olayın tamamen bir kaza sonucu gerçekleştiği değerlendiriliyor.