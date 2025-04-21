Neredeyse insanların tamamı, dünyaya ilk geldiklerinde bir ebenin eline doğmaktadırlar. Ebeler, kadın hastalıklarının tedavisinde görev alan sağlık personelleri olmaları yanında esas olarak gebelik döneminde annenin ve bebeğinin takibi ile normal yollarla doğumunda görev alan sağlık çalışanlarıdır. Özellikle hasta başına düşen doktor sayılarının düşük olduğu bölgelerde sağlık sisteminin işleyişine önemli katkılar sağlayan ebeler, kadın sağlığı ve doğum süreçlerinin önemli kahramanlarıdır.

Her yıl 21-28 Nisan haftası, ebelerin özverili çalışmalarını takdir etmek ve toplumda sağlıklı hamilelik ve doğum süreçleriyle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla Ebeler Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu hafta aynı zamanda ebeler tarafından sürdürülen özverili çalışmalara teşekkür edilme fırsatı sağlayan önemli bir zaman aralığıdır.

Sağlık Bakanlığı, 21-28 Nisan Ebeler Haftası sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda: "Dünyaya merhaba diyen her simaya tanıklık edenler, Şartlar ne olursa olsun ilmek ilmek geleceği işleyenler. İyi ki varsınız. Ebeler Haftası kutlu olsun." ifadelerine yer verilerek Ebeler Haftası tebrik edildi.

Dünyaya merhaba diyen her simaya tanıklık edenler,

Şartlar ne olursa olsun ilmek ilmek geleceği işleyenler.

İyi ki varsınız. #EbelerHaftası kutlu olsun. pic.twitter.com/HRdajffzZN — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 21, 2025