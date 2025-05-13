“19 Mayıs Şehit Polis Yasin İke Tenis Turnuvası” bu yıl tenis severlerle buluşacak. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Tenis Kortları'nda 15-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuva, hem tenis tutkunlarını hem de genç sporcuları heyecanlandıracak.

Turnuvanın Amacı: Gençleri Spora Teşvik Etmek

Turnuva, Kayseri'de gençlerin sporla buluşmasını sağlamak ve 19 Mayıs'ın tarihî önemine dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor. Bu etkinlik, aynı zamanda şehit polis Yasin İke'nin anısını yaşatmaya yönelik bir adım olarak kayda geçiyor. Katılım şartları ise oldukça geniş tutulmuş. 7-16 yaş arası tenis tutkunları, yeteneklerini göstermek ve ödüller kazanmak için turnuvaya başvurabilecek.

"Raketini Kap, Sahaya Çık, Yeteneğini Göster!"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen bu anlamlı turnuva, sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin tenis gibi sağlıklı bir spora yönlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. “Raketini kap, sahaya çık, yeteneğini göster!” sloganı ile gençler arasında tenis heyecanı yaşatılacak. Turnuva, 15 Mayıs’ta başlayacak ve 19 Mayıs’a kadar sürecek.

Başvuru İçin Son Gün: Çarşamba

Turnuvaya katılım için kayıtlar başladı ve başvurular 15 Mayıs’a kadar devam edecek. Kayıtlar Çarşamba günü saat 12.00'de sona erecek. Genç tenisçiler, kayıttan sonra turnuva takvimine göre maçlarını oynayacak. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Tenis Kortları’nda yapılacak olan müsabakalarda, genç sporcular hem eğlenecek hem de yeteneklerini gösterme fırsatı bulacak.

Turnuva Kategorileri ve Ödüller

Turnuva farklı yaş kategorilerine ayrılmış olacak ve her yaş grubunda şampiyonlar ödüllendirilecek. Kategoriler, 7-9 yaş, 10-12 yaş, 13-14 yaş ve 15-16 yaş arası olmak üzere belirlenmiş durumda. Şampiyonlar, tenis malzemeleri ve çeşitli ödüller kazanacak. Katılımcılara, tenis sporunun önemi ve zevkiyle ilgili bilgilendirmeler yapılacak ve bu sporun gençler arasında daha da yaygınlaşması hedeflenecek.

Bir Etkinlikten Fazlası: Anlamlı Bir Hatıra

Bu yılki turnuva, sadece bir tenis etkinliği olmanın ötesinde, Kayseri'nin genç sporcularına 19 Mayıs’ın anlamını ve şehit polis Yasin İke’nin hatırasını yaşatmayı da amaçlıyor. Gençlerin bu anlamlı günde sporla buluşması, toplumsal bilinçlenme ve duyarlılığın artmasına katkı sağlayacak. Bu tür organizasyonlar, gençlerin spora olan ilgisini artırırken aynı zamanda Kayseri’nin spor kültürünü güçlendiriyor.

Her Yaştan Tenis Sever Katılabiliyor

Turnuvaya katılacaklar için herhangi bir yaş kısıtlaması bulunmuyor, fakat belirtilen 7-16 yaş arası kategori, etkinliğin hedef kitlesi. Bu yaş aralığındaki sporcular, hem yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacaklar hem de kayıttan sonra yapılacak maçlarla sosyal bir atmosferde buluşacaklar. İlerleyen yıllarda, bu tür turnuvaların daha geniş yaş gruplarını kapsaması da planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ’nin düzenlediği “19 Mayıs Şehit Polis Yasin İke Tenis Turnuvası”, genç sporcuların tenis gibi önemli bir spora olan ilgisini artırmayı ve şehit polisimizin anısını yaşatmayı hedefliyor. Bu özel turnuva, gençlerin spora olan sevgisini pekiştirecek ve Kayseri’nin spor kültürüne katkı sağlayacak önemli bir organizasyon olarak hafızalarda kalacak.

Unutmayın, kayıtlar Çarşamba günü saat 12.00’de sona erecek!