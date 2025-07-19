Başkan Yüksel Gürüz’ün 28 Mayıs’ta göreve gelmesinin ardından yönetime maddi katkı sunan Heyal, yatırımcılıktan çekilse de söz verdiği 1 milyon dolarlık desteğin kalan kısmını sponsorluk olarak vereceğini belirtti.

Heyal, "Futbol takımının haklarını devralmam için genel kurulun onayı gerekiyordu. Bu süreç en az bir ay sürer. Oysa kulübün FIFA’ya ödemeleri ve acil masrafları var. Bu şartlarda maddi yükü tek başıma taşıyamam" dedi. Şirketin hisselerini dileyen kişilere devretmeye hazır olduğunu da açıkladı.

Puan Silme Cezaları Kapıda

Heyal, kulübün eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle -12 puan silme cezası riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Eğer genel kurul süreci beklenirse, takımın ligde kalması çok zor olur. Bu riski alamam" şeklinde konuştu.

Şirketleşme komisyonu ise protokoldeki "Genel kuruldan onay alınmalı" maddesinin yeni değil, sürecin başından beri var olduğunu ifade etti.

Başkan Gürüz: Kulübümün Başındayım

Yatırımcı desteğiyle başkanlığa seçilen Prof. Dr. Yüksel Gürüz, yaşananlara rağmen görevinin başında olduğunu vurguladı. “Sevgili Altay ailem, kulübümüzün yaşaması için ön şartları tanımladık. Kişisel servetim yetmez ama Altay’ın başındayım” açıklamasında bulundu.

Öte yandan, kulüp içinden bazı grupların yeni bir yönetim oluşturmak ve kulübü olağanüstü genel kurula götürmek için imza toplamaya başladığı iddia edildi.