20 Ocak saat 23.30 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolu Karacabey yolunda meydana gelen kazada, E.Ö. (21) idaresindeki zırhlı araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu ve takla attı. Araçta bulunan R.T. (30) ve V.T. (48) ile sürücü E.Ö. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kayıp Altınlar İçin Arama Başlatıldı

Kazanın ardından yapılan incelemede, araçta sevkiyatı yapılan 1’er kiloluk 11 külçe altının kaybolduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, çevrede dedektör ile geniş çaplı arama çalışması başlattı. Firma yetkilileri, kaybolan altınların seri numaralarını paylaşarak kuyumcuların da desteğini istedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.