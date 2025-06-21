Sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gitmek için yola çıkan adaylar, trafik yoğunluğu nedeniyle bazı bölgelerde zor anlar yaşadı. Bu durumu fark eden Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geç kalma riski taşıyan öğrencileri motosikletlerle ve ekip araçlarıyla sınav merkezlerine güvenli şekilde ulaştırdı.

Polisin hızlı müdahalesi sayesinde sınav saatinden önce okullarına ulaşan adaylar, emniyet ekiplerine teşekkür etti. O anlar sosyal medyada da takdir topladı.

Muğla’da sınav günü boyunca trafik ve güvenlik önlemleri artırıldı, öğrencilerin sınava huzurlu bir şekilde girebilmesi için tüm birimler seferber edildi.