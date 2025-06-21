İsrail’in eski Ankara Maslahatgüzarı ve Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Alon Liel, ve Haaretz yazarı Gideon Levy, saldırıların İran’daki rejimi doğrudan devirmeyeceğini, ancak toplumsal muhalefeti tetikleyerek zemini hazırlayabileceğini ifade etti.

“Nükleer Tehdit Gerekçesi Dikkatleri Gazze’den Uzaklaştırdı”

Emekli Büyükelçi Alon Liel, İran’a yönelik saldırıların başlamasıyla birlikte, Gazze’deki insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail’e yönelen uluslararası eleştirilerin azaldığını ve Avrupa’nın bu saldırıları büyük ölçüde desteklediğini vurguladı. Liel, “Artık dikkatler İran’a kaydı. Avrupa’da bile İsrail’e yöneltilen eleştiriler azaldı” dedi.

“İran Rejimini Halk Değiştirir, Dış Müdahale Yetmez”

Liel, İran’daki rejimin devrilmesinin dış müdahaleden ziyade İran halkının iç muhalefetiyle mümkün olabileceğini savundu:

“Rejimi devirmek halkın desteğine bağlı. Saldırılar nükleer programı yavaşlatabilir ama tamamen durduramaz.”

“Sığınaklarda 70 Kez Bulundum… İran Tehdidi Gerçek”

İran'ın vekil güçleri üzerinden İsrail'e saldırılar gerçekleştirdiğini savunan Liel, İsrail halkının İran’a yönelik saldırılara büyük destek verdiğini söyledi:

“Ben yaşadığım şehirde 60-70 kez sığınağa indim. İran tehdidi çok gerçek ve somuttu.”

Levy: “İran Kanalını Bombalamak, Rejim Mesajıdır”

İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddetini sık sık eleştiren Haaretz gazetesi yazarı Gideon Levy ise, İran’ın nükleer kapasitesi hakkında belirsizlik olduğunu, İsrail’in “çok yakın” olduğunu iddia etmesine karşın ABD'nin bu görüşe katılmadığını belirtti.

Levy, İran’daki televizyon kanallarının vurulmasının, nükleer tehditten çok rejimi sembolik olarak hedef alma anlamı taşıdığını söyledi:

“İran televizyonunu bombaladılar çünkü bu rejimin sembolüydü. Uranyum orada zenginleştirilmez.”

“Savaş Sürerse Felaketle Sonuçlanabilir”

İsrail’in saldırılarının Netanyahu’nun siyasi desteğini artırdığı değerlendirmesini yapan Levy, bu askeri hamlelerin “felaketle sonuçlanma” ihtimalini de dışlamadı:

“Henüz ortadayız. Bu bir felaketle de bitebilir, sonucu belli değil.”

“Filistin Sorunu Çözülmeden İsrail Güvende Olmayacak”

Hem Liel hem Levy, tüm çatışmaların temelinde Filistin meselesinin yattığına işaret etti. Levy, “İsrail işgali sürdüğü sürece, hiçbir saldırı kalıcı güvenlik sağlamaz” dedi.