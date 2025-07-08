Yükseköğretim Kurulu’nun yayımladığı 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’na göre, 2023 yılında 201 üniversite, ulusal hakemli dergilerde kurum adresli en az bir yayın yaptı. Bu dergilerdeki toplam yayın sayısı 37 bin 386 olarak kaydedildi. Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı, 2018'de 0,12 iken 2023’te 0,35’e yükseldi. En yüksek orana sahip üniversiteler arasında Tarsus Üniversitesi (0,94), Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (0,77) ve Bitlis Eren Üniversitesi (0,72) yer aldı.

Endeksli Yayın Sayısı 89 Bini Geçti, Lider Koç Üniversitesi

SCI, SSCI ve AHCI gibi endeksli dergi ve kitaplarda 2023 yılında yayımlanan kurum adresli yayın sayısı 89 bin 334 olarak gerçekleşti. Bu yayınlarda öğretim üyesi başına düşen oranı 1 ve üzeri olan üniversite sayısı 51 olurken, liderlik 2,73 oranla Koç Üniversitesi'nin oldu. İkinci sırada İstinye Üniversitesi (2,58), üçüncü sırada ise Sabancı Üniversitesi (2,36) yer aldı.

Ulusal İş Birlikli Yayınlarda Artış: 188 Üniversite Katkı Sağladı

2023 yılında 188 üniversite, ulusal iş birliği ile kurum adresli en az bir endeksli yayın yaptı. Bu yayınlarda ortalama iş birliği oranı yüzde 52 olarak açıklandı. Ulusal iş birliği oranı yüzde 65 ve üzeri olan 27 üniversite bulunurken, en yüksek oranlara sahip kurumlar arasında İzmir Tınaztepe Üniversitesi (yüzde 86,9), SANKO Üniversitesi (yüzde 86,2) ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (yüzde 84,4) öne çıktı.

Üniversite-Sektör İş Birliği Yayınlarını Artırdı

Raporda, üniversite-sektör iş birliği ile yapılan yayınlara da ayrı bir başlık açıldı. Bu kapsamda 2023’te 995 yayın yapıldı. Üniversite-sektör iş birliği ile yapılan yayınların toplam içindeki oranı yüzde 1,21 oldu. Oranı en yüksek üniversiteler arasında İstanbul Gedik Üniversitesi (yüzde 6,48) birinci, Koç Üniversitesi (yüzde 4) ikinci, Ostim Teknik Üniversitesi (yüzde 3,82) üçüncü sırada yer aldı.

Endeksli Yayınlara 3,3 Milyon Atıf Yapıldı

2019-2023 döneminde, 198 üniversitenin endeksli dergilerde yer alan kurum adresli yayınlarına toplamda 3 milyon 282 bin 90 atıf yapıldı. Bu yayınların yüzde 71’i en az bir atıf aldı. Atıf oranı en yüksek üniversiteler sırasıyla Piri Reis Üniversitesi (yüzde 87,1), Çankaya Üniversitesi (yüzde 86,1) ve Alanya Üniversitesi (yüzde 84,2) olarak belirlendi.

YÖK Başkanı: Hedefimiz Dünyada İlk 10’a Girmek

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yaptığı açıklamada Türkiye’nin 2023 itibarıyla bilimsel doküman üretiminde dünya sıralamasında 17’nci sırada olduğunu bildirdi. “Hedefimiz önce ilk 10’a girmek, ardından ilk 5’i zorlamaktır” diyen Özvar, akademik üretkenliğin daha da artırılması gerektiğini vurguladı. Akademisyenlere, her yıl en az bir yayın yapmaları yönünde çağrıda bulunarak “Bu bir akademik üretim seferberliğidir” ifadesini kullandı.