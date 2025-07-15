Futbol dünyasında önemli isimlerin yanında görev alarak tecrübe kazanan Anıl Can, kariyerinde Okan Buruk, Tamer Tuna, Yılmaz Vural, Kemal Özdeş ve Tugay Kerimoğlu gibi teknik adamlarla çalıştı. 2017’de Göztepe’nin Süper Lig'e yükseldiği sezonun teknik ekibinde yer alan Can, sonrasında Yeni Malatyaspor, Bucaspor 1928, 1461 Trabzon, Karacabey Belediyespor ve son olarak Ankaragücü kulüplerinde çeşitli görevlerde bulundu.

Aynı zamanda Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde doktora yapan genç çalıştırıcı, futbol taktikleri üzerine kaleme aldığı “Taktik Savaşları” isimli kitabıyla da dikkat çekiyor.

Yeni Sökespor yönetimi, Anıl Can'ın hem akademik bilgisi hem saha deneyimiyle kulübe uzun vadede önemli katkı sağlayacağına inanıyor.