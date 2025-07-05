Yalova'nın Çınarcık ilçesinde faaliyet gösteren tarım işletmesinin deposunda çıkan yangın, otomobil ve seraya sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, müdahale sırasında 2 itfaiye görevlisi yaralandı.

Yangın, geç saatlerde Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bulunan bir tarım işletmesinin deposunda çıktı.

Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın hızla büyüyerek depoyu sardı. Alevler depo önünde park halindeki bir otomobil ile seraya da sıçradı. İhbar üzerine adrese sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler yarım saat süren çalışmayla alevleri kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye amiri eli kesilerek yaralanırken, 1 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soğutma çalışmaları sürdürülürken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.