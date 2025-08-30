Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yılı anısına Polatlı Belediyesi, Kızılcagün TV ve POTA işbirliğiyle hazırlanan “Sakarya Savaşı'nda Neler Oldu” programı, YouTube üzerinden gün gün yayınlandı. Tarihin en uzun meydan savaşını detaylarıyla aktaran videolar, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kritik anlarını ve stratejik gelişmelerini izleyicilerle buluşturuyor.

Dr. Mehmet Çanlı ve A. Cüneyt Küsmez'in anlatımıyla Sakarya Meydan Savaşı'nın bilinmeyenleri de gün yüzüne çıkıyor.

Sakarya Meydan Muharebesinin Sekizinci Gününde Neler Oldu?

30 Ağustos 1922 öncesinde Türk ordusu, düşmanın bazı arazi kazanımlarına karşı savunma hattını biraz geriye çekerek daha sağlam ve dayanıklı bir cephe kurdu. Yunan komutanlığı bunu Türklerin geri çekilme hazırlığı olarak yanlış yorumlayıp, tüm cephe boyunca büyük bir taarruz emri verdi. Ancak Türk birlikleri iyi hazırlanmıştı ve savunmayı güçlendirmişti.

Özellikle Çaldağ bölgesi, Mustafa Kemal için stratejik bir öneme sahipti. İstihbarat raporlarıyla Yunan kuvvetlerinin buraya yöneldiği tespit edilince bölge iki grup komutanlığı sorumluluğuna ayrıldı ve takviye edildi. Yunanların taktiği, Türkleri açığa çıkarıp yayılmaya zorlayarak kayıp vermelerini sağlamak ve ardından önceden hazırlanan mevzilerde karşı taarruza geçmekti. Türkler ise adım adım savunarak topraklarını korudu.

Çaldağ ve çevresindeki çatışmalar çok yoğun geçti. Yunan ordusu mühimmat ve yiyecek sıkıntısı çekiyordu; askerlerin günlük ekmek tüketimi çok azdı. Mustafa Kemal, süngü hücumu taktiğini vurguladı ve Türk askerleri cephane azlığına rağmen taşlarla ve yakın mücadeleyle direnç gösterdi.

Böylece Türk ordusu savunmayı kararlılıkla sürdürdü. 30 Ağustos günü ise bu hazırlıklar meyvesini verdi ve Türk ordusu, Yunan ordusuna karşı büyük bir zafer kazandı. Bu zafer, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından biri oldu.