Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yılı anısına Polatlı Belediyesi, Kızılcagün TV ve POTA işbirliğiyle hazırlanan “Sakarya Savaşı'nda Neler Oldu” programı, YouTube üzerinden gün gün yayınlandı. Tarihin en uzun meydan savaşını detaylarıyla aktaran videolar, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kritik anlarını ve stratejik gelişmelerini izleyicilerle buluşturuyor.

Dr. Mehmet Çanlı ve A. Cüneyt Küsmez'in anlatımıyla Sakarya Meydan Savaşı'nın bilinmeyenleri de gün yüzüne çıkıyor.

Sakarya Meydan Muharebesinin Yedinci Gününde Neler Oldu?

Yunan ordusu, 28 Ağustos gecesi ele geçiremediği Çekirdeksiz Köyü’nün batısına yaklaştı. Sabah saatlerinde, özellikle Beştepeler ve Toydemir köyü civarında, Yunan topçusu yoğun bir bombardımana başladı. Papulas’ın emrine rağmen bazı birlikler, topçu hazırlık ateşi yasağını ihlal etti.

Yunan taarruzları, özellikle 3. ve 4. Grup bölgelerinde şiddetlendi. Baraközü Deresi’nde bir Türk alayının erken çekilmesi, kısa süreli bir boşluğa yol açtı ancak Yunan 1. Kolordusu bu fırsatı değerlendiremedi. Haymana istikametine doğru beklenen ilerleme de gerçekleşmedi.

Türk karargâhı, gece saat 01:30'da yayımladığı 29 sayılı emirle, birliklerin kesin savunma yapmalarını ve hazır kuvvetlerle desteklemelerini istedi. Aynı gün, güney cephesindeki baskının artması üzerine bir süvari tümeni, cephe gerisinden alınarak bu bölgeye kaydırıldı.

Yunan Başkomutanı Papulas “Ankara’ya yürüyoruz” derken, Kolordu Komutanı Papulasos cephane yetersizliğinden yakınıyordu.

Cephede savaşan bir Osmanlı tebaası Rum askerin günlüğü ise Yunan başarı söylemlerini yalanlıyordu. Günün sonunda Türk savunması genel hatlarıyla başarıyla sürdürülse de, Baraközü Deresi’nden Çaldağı’na uzanan kesimdeki açıklık, ertesi gün için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Eğer bu boşluk değerlendirilirse, Ankara yolu açılabilirdi.