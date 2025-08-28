Sakarya Meydan Muharebesi’nin 104. yılı kapsamında Polatlı Belediyesi, Kızılcagün TV ve POTA işbirliğiyle hazırlanan “Sakarya Savaşı’nda Neler Oldu” programı YouTube üzerinden izleyicilerle buluştu. Tarihin en uzun meydan savaşı olan Sakarya, hazırlanan videolar aracılığıyla kritik anlar ve stratejik gelişmelerle anlatıldı.

Dr. Mehmet Çanlı ve A. Cüneyt Küsmez’in sunumuyla hazırlanan programda, Sakarya Meydan Muharebesi’nin az bilinen yönleri ve detayları da izleyicilere aktarıldı.

Sakarya Meydan Muharebesinin Altıncı Gününde Neler Oldu?

28 Ağustos günü, Başkomutan Mustafa Kemal, Yunan ordusunu yenme inancını korurken, cephesi boyunca karşılaşılan zorluklar da devam etti. Türk halkının azim ve iradesine güvenen Başkomutan, üstün düşman güçlerine rağmen vatan toprağının adım adım savunulacağına ve düşmanın yıpranan tarafının Türk ordusu olacağına emindi.

Beş gündür süren muharebede, Yunan birlikleri merkezden Türk cephesini yarma ve doğudan kuşatma amacına ulaşamadı. Buna rağmen Yunan ordusu, aynı düzen ve tertiple taaruzlarına devam etti. Mürettep Kolordu, en kuzeydeki tümenle ilerlemesini başarıyla sürdürürken, karşısındaki Yedinci Tümen beş tepeler bölgesini ele geçirdi.

Öte yandan, 4. Grup karşısında Yunan 3. Kolordusu’nun taaruz girişimleri başlangıçta etkili oldu; ancak 4. Grup’un yoğun topçu ateşi ve karşı taaruzları sonucunda Yunan birlikleri geri çekilmek zorunda kaldı.

