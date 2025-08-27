Sakarya Meydan Muharebesi’nin 104. yılı kapsamında Polatlı Belediyesi, Kızılcagün TV ve POTA işbirliğiyle hazırlanan “Sakarya Savaşı’nda Neler Oldu” programı, YouTube üzerinden gün gün izleyiciyle buluştu. Tarihin en uzun meydan savaşı olan Sakarya, hazırlanan videolarla kritik anları ve stratejik gelişmeleriyle aktarıldı.

Dr. Mehmet Çanlı ve A. Cüneyt Küsmez’in sunumuyla hazırlanan programda, Sakarya Meydan Savaşı’nın az bilinen detayları da izleyicilerin karşısına çıkarıldı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 5. Gününde Neler Oldu?

27 Ağustos gecesi saat 00.30’da Cephe Komutanlığı, 27 numaralı birliklerine umut veren bir emir yayınladı. Açıklamada, 26 Ağustos öğleden sonra düşmanın tüm cephe hattında gerçekleştirdiği genel taarruzun Allah’ın yardımıyla püskürtüldüğü ve hemen her noktada durdurulduğu belirtildi. Komutanlık, “27 Ağustos kesin sonucun tarafımızdan elde edilmesi kuvvetlidir” diyerek birliklerin uygulayacağı harekât planını sıraladı.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz” emri doğrultusunda Türk birlikleri, her karış toprağı savunarak geri çekiliyordu. 26 Ağustos’ta İkiz Tepeler kaybedilmiş, 27 Ağustos’ta ise Türbe Tepe düşmüştü.

Süvari birlikleriyle üstünlük sağlandı

Mustafa Kemal Paşa’nın 8-9 Kasım 1920’de Batı Cephesi’ni ikiye ayırdığı sırada verdiği emirlerden biri de muntazam ordunun yanında güçlü süvari birliklerinin kurulmasıydı. Bu karar, Sakarya Meydan Muharebesi’nde Türk ordusuna önemli üstünlük kazandırdı.

İnler Katrancı bölgesinin kritik önemi

Yunan Ordusu’nun karargâhı başlangıçta Uzunbeyli’de bulunuyordu, daha sonra İnler Katrancı bölgesine taşındı. Bu nedenle bölge stratejik açıdan büyük önem taşıyordu. Başkomutanlık karargâhı, Yunan komuta yapısını bozmak amacıyla Uzunbeyli’deki Yunan karargâhına süvari birlikleriyle çevirme harekâtı yapılmasını emretti. Öğle saatlerinde Yunan karargâhı çevrelendi. Kendini iki taburla savunmaya çalışan Yunan Başkomutanı Papulas, 30 asker ve bir subay zayiatı vererek kaçmayı başardı.

Yunan tarih kitaplarında 27 Ağustos

Muharebenin güneyinde Yunan ordusunun kuşatma harekâtı hazırlıkları kesinleşince 5. Süvari Grup Komutanlığı’na ihtiyaç duyuldu ve Uzunbeyli’deki operasyon yarıda kesilerek takviye istendi. Bunun sonucunda Yunan karargâhı ağırlıklarıyla birlikte İnler Katrancı bölgesine çekildi. Yunan tarih kitapları, 27 Ağustos 1921 için şu notu düşer: Başkomutan Papulas ve Veliaht Prens Georgios, Fahrettin Altay Paşa komutasındaki Türk süvarileri tarafından Uzunbeyli köyünde esir edilmek üzereyken verilen ani bir emirle Türk süvarilerinin geri dönmesi sayesinde şans eseri kurtulmuştur.

