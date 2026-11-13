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Daha önce 19 işçinin hayatını kaybettiği HABAŞ fabrikasında yaşanan son gelişmeler, iş güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İşçiler, çalışma koşullarına ilişkin taleplerini sloganlarla dile getirirken fabrika önündeki eylemde gerginliğin sürdüğü bildirildi.

İşçilerin tepkisini artıran konulardan biri de cep telefonuyla fabrikaya girişin yasaklanması oldu. Fabrikaya cep telefonuyla girişlerine izin verilmemesine tepki gösteren çalışanlar, bu uygulamayı protesto etmek amacıyla tesise girmedi.

Eylem sırasında işçiler, “Türk Metal istifa” ve “Susma, sustukça sıra sana gelecek” sloganları attı. İşçilerin tepkilerinin odağında iş güvenliği koşullarının yanı sıra fabrikada alınan yeni uygulamalar da yer aldı.

Fabrikada çalışan işçiler, iş güvenliği önlemlerinin yeterince alınmadığını savunarak üretim alanına girmeme kararı aldı. Fabrika önünde bir araya gelen işçiler, giriş ve çıkış yolunu kapatarak tepkilerini ortaya koydu.

HABAŞ fabrikasında işçiler, çalışma koşulları ve iş güvenliği önlemlerine yönelik tepkilerini eyleme dönüştürdü. Fabrikaya girmeme kararı alan işçiler, tesisin giriş çıkış yolunu kapatarak protestolarını sürdürdü. Eylem sırasında atılan sloganlar ve yaşanan gerginlik dikkat çekti.

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