Ankara Patiliköy’de bulunan ve yaklaşık 1000 köpeğe yuva olan yaşam alanı, engelli köpekler için yapılan kulübelerin “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Ankara Patiliköy yetkilileri, alınan karar sonrası köpeklerin içeride, kendilerinin ise dışarıda bırakıldığını belirterek duruma isyan ettiği öğrenildi.

Gönüllüler, kapatılan alanda bulunan köpeklerin açlık ve susuzluk riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirterek durumun acilen çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Yetkililerden konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, Patiliköy’deki mühürleme işlemi tepkilere neden oldu.