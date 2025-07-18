Dr. Aktar, yazın artan sıcaklıkların terleme yoluyla ciddi miktarda sıvı kaybına neden olduğunu belirterek, “Bu durum böbreklere giden kan akışını azaltır, atık maddelerin vücuttan atılmasını zorlaştırır. Özellikle yaşlılar, çocuklar, kalp ve diyabet hastaları bu dönemde daha büyük risk altındadır” dedi.

Yeterli Su İçmeyenlerde Taş Riski Artıyor

“Yetersiz sıvı alımı, idrarın yoğunlaşmasına ve taş oluşumuna yol açabilecek kalsiyum ve oksalat gibi minerallerin çökmesine neden olur” diyen Uzm. Dr. Merve Aktar, böbrek taşı olan kişilerin mutlaka günlük 2.5 ila 3 litre arasında su tüketmeleri gerektiğini vurguladı.

Susamadan Su İçin, İdrar Rengini Takip Edin

Dr. Aktar’ın önerileri şöyle:

Gün boyunca düzenli aralıklarla su tüketin, susamayı beklemeyin.

Sabah idrar renginize dikkat edin. Açık sarı renk, yeterli sıvı alımının göstergesidir.

Su içeriği yüksek meyve ve sebzeleri (karpuz, salatalık, domates, portakal vb.) bolca tüketin.

Güneşin en dik olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçının.

Fazla Protein ve Tuz Böbreklere Zarar Verebilir

Yüksek proteinli diyetlerin sıcak havalarda böbrekleri daha fazla yorabileceğini belirten Dr. Aktar, “Vücut ağırlığının kilogramı başına 2 gramdan fazla protein alımı, özellikle yaz aylarında böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Ortalama bireyler için önerilen günlük miktar 0.8-1 g/kg’dır” dedi.

Kronik Böbrek Hastaları Dikkatli Olmalı

Dr. Aktar, kronik böbrek hastalarının yaz aylarında sıvı tüketimini doktor kontrolünde yapmaları gerektiğini söyledi:

“Erken evre hastalarda sıvı alımı artırılabilirken, ileri evre veya diyalize giren hastalarda sıvı kısıtlamasına mutlaka uyulmalıdır. Nefes darlığı, ödem, tansiyon yüksekliği gibi belirtiler varsa hemen sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.”

Böbrek Sağlığını Korumak İçin Öneriler

Su tüketimini artırın (günde 2.5–3 litre)

Aşırı tuz ve protein tüketiminden kaçının

İlaçlarınızı hekiminizle birlikte gözden geçirin

Gölge alanlarda kalın, ağır fiziksel aktivitelerden kaçının

İdrar miktarında azalma, halsizlik gibi belirtileri ciddiye alın