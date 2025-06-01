Belaya Hava Üssü’nde 40 Rus Uçağı Yok Edildi

Operasyon kapsamında en dikkat çekici saldırılardan biri, Rusya’nın Irkutsk bölgesindeki Belaya Hava Üssü’nedüzenlendi. Sosyal medyada @AdelinaSfishta adlı kullanıcı tarafından paylaşılan videolara göre, bu üsse yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yaklaşık 40 Rus savaş uçağı imha edildi. Görüntülerde, üs çevresinde yükselen siyah dumanlar ve patlamalar dikkat çekiyor.

Yapay Zeka Destekli İHA’lar Kullanıldı

Paylaşımlarda yer alan bilgilere göre Ukrayna, bu operasyonda yapay zeka ile donatılmış insansız hava araçlarıkullandı. İHA’ların askeri kamyonlara gizlenerek üs çevresine sızdırıldığı iddia ediliyor. Bir videoda yanan bir kamyon görülüyor; bu kamyonun, İHA'ların üs yakınlarına taşınmasında kullanıldığı öne sürülüyor.

Toplam Dört Üs Vuruldu: Olenya, Belaya, Dyagilevo ve Muhtemel Diğerleri

Saldırı sadece Belaya üssü ile sınırlı kalmadı. X platformunda @BarracudaVol1 (Ayhan Erkara) tarafından yapılan paylaşımda, saldırıların şu üsleri hedef aldığı belirtiliyor:

Olenya Hava Üssü (Murmansk) 'Chucky' hayatını kaybetti İçeriği Görüntüle

Belaya Hava Üssü (Irkutsk)

Dyagilevo Hava Üssü (Ryazan Oblastı)

Dördüncü üs ise henüz tam doğrulanmamış olsa da, başka bir stratejik üs olduğu öne sürülüyor.

Erkara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ukriler tarihin gördüğü en büyük İHA-FPV operasyonunu gerçekleştirdiler. Murmansk'taki Olenya hava üssü ile Irkutsk'taki Belaya hava üssü vuruldu. Birçok Tu-95, Tu-22, An-26 ve A-50 uçakları hedef alındı. Ryazan oblastındaki Dyagilevo hava üssünün de hedef alındığı aktarılıyor. GUR tarihin en büyük istihbarat ve İHA operasyonunu gerçekleştirmiş olabilir."

– @BarracudaVol1

Rusya’dan Geç Tepki, Savunma Yetersiz Kaldı

Saldırının ardından Rus hava savunma sistemlerinin tepki verdiği bildirildi, ancak üslerin savunmasız yakalanması nedeniyle saldırıların etkisinin büyüdüğü aktarılıyor. Uzmanlara göre bu operasyon, Ukrayna’nın hem teknolojik kapasitesini hem de istihbarat gücünü ortaya koyuyor.

Yapay zeka ile donatılmış dronlar.. Maksimum 1000 dolar..

Hedef Rus stratejik bombardıman uçağı..

Ve 3 yıl, şehirleri ve sivilleri vuran bu stratejik bombardıman uçaklarından 40'ı pert. pic.twitter.com/UWmX591lW2 — Adelina Sfishta (@AdelinaSfishta) June 1, 2025

Ukriler tarihin gördüğü en büyük İHA-FPV operasyonunu gerçekleştirdiler. Murmansk'taki Olenya hava üssü ile (soldaki) Irkutsk'taki Belaya hava üssü vuruldu. Birçok Tu-95, Tu-22, An-26 ve A-50 uçakları hedef alındı.



Ryazan oblastındakdi Dyagilevo hava üssünün de hedef alındığı… pic.twitter.com/YBi1ky8np7 — Ayhan Erkara (@BarracudaVol1) June 1, 2025