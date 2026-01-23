Sarı-lacivertliler, 7 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 11 puanla ligde 18. sırada bulunan Fenerbahçe, bu süreçte rakip filelere 9 gol gönderirken, kalesinde 6 gol gördü.
UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasında ilk 8 sıradaki takımlar direkt olarak son 16 turuna kalırken, 9-24. sıradaki ekipler play-off oynayacak. Fenerbahçe, bu sistemle Avrupa’daki yoluna devam etmeyi garantiledi.
Fenerbahçe, FCSB Karşısında Skriniar’dan Yoksun
Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, Aston Villa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle FCSB (Steaua Bükreş) karşısında forma giyemeyecek. Slovak futbolcu, Aston Villa maçında yaptığı kritik müdahalelerle takımının en iyileri arasında yer aldı.
Teknik Direktör Tedesco, Skriniar’ın yokluğunda savunmanın göbeğinde genç oyuncu Yiğit Efe veya Çağlar Söyüncü’yü Oosterwolde ile birlikte sahaya sürebilir.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında 29 Ocak Perşembe günü deplasmanda FCSB ile karşılaşacak.