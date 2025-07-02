ÇAVUŞ IŞIK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 17 Ağustos'ta düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuruları başladı.

Kanser sonrası yeniden meme oluşturma, yaşam kalitesini artırıyor!
Kanser sonrası yeniden meme oluşturma, yaşam kalitesini artırıyor!
İçeriği Görüntüle

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 2025-TUS 2. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları, 9 Temmuz'a kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Muhabir: Haber Merkezi