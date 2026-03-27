Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen Uçan Sinema Astorya projesi ile birlikte İstiklal Meydanı ve Samsun Tanıtım Merkezi projelerinin açılışını gerçekleştirdi. Astorya'nın Samsun için büyük bir kazanım olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 20 koltuklu sanal gerçeklik sisteminin ilk olarak 3 film ile izleyicilerle buluşacağını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım ilçesinde hayata geçirilen Uçan Sinema Astorya, İstiklal Meydanı ve Samsun Tanıtım Merkezi projelerinin açılışı gerçekleştirildi. Programa Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Türk Ticaret Bankası Samsun şubesinin kullanıma girdiğini söyleyen Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, 'Samsun'umuza çok önemli bir hizmet daha kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu kıymetli katılımla birlikte 113 yıllık geçmişe sahip Türk Ticaret Bankası'nın Samsun şubesini açmış bulunuyoruz. Bu hizmetin ihracatçılarımıza, sanayicilerimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Samsun önemli bir ihracat, sanayi ve ticaret kenti. 2025 yılında 1 milyar 650 milyon dolarlık ihracatı bulunuyor ve bunu organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, serbest bölge ve küçük sanayi siteleriyle başarıyor. Son dönemde bu alanlarda önemli yatırımlar yapılıyor; bölgelerin geliştirilmesi, ulaşım ve lojistiğin güçlendirilmesi yönünde adımlar atılıyor. Şehir hastaneleri, araç ve makine parklarıyla Samsun her geçen gün daha ileriye giden bir şehir haline geliyor' diye konuştu.

'ASTORYA TURİZME SAĞLAYARAK UNUTULMAZ ANLAR YAŞATACAK'

Projeler hakkında konuşan Samsun Valisi Tavlı, 'Valiliğimizin de içerisinde bulunduğu alanı peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle yeniden tasarlayan Samsun Büyükşehir Belediyemiz, İstiklal Madalyamızdan ilham alarak İstiklal Meydanı'nı şehrimize kazandırdı. Samsun'umuza çok yakışan bu meydanın önemli bir değer katacağına inanıyorum. Uçan Sinema Projesi Astorya Gösteri Merkezi'nin de turizme katkı sağlayarak ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacağını değerlendiriyorum' ifadelerini kullandı.

'İSTİKLAL MEYDANI İLE SAMSUN ÖNEMLİ BİR DEĞER KAZANDI'

Birçok büyükşehirde bu büyüklükte bir meydan bulunmadığını söyleyen AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, 'Hakikaten Samsun önemli bir meydan kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum, güzel bir iş ortaya koymuşlar. İstiklal Meydanı Samsun'a yakışan bir isim. İstiklal Müzemizin de tasarım ve iç dizaynı bitmek üzere, yakında tamamlanacak. İstiklal Meydanı'nın, Cumhuriyet Meydanı ile birleşmesiyle birlikte Tütün İskelesi'ne kadar denizle buluşan farklı bir atmosfer ortaya çıkacak. Birçok şehirde bu ölçekte bir meydan yok, önemli bir kazanım oldu. Tasarım çalışmalarını da Büyükşehir Belediyemiz sürdürüyor' dedi.

'ÜÇ PROJENİN AÇILIŞINI YAPMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ, GURURLUYUZ'

Yapılan 3 projeden de gurur duyduklarını belirten Başkan Doğan, şunları söyledi:

'27 dönümlük alanı Samsun'umuza bir meydan olarak kazandırdık. Cumhuriyet Meydanı 5 bin 600 metrekareydi, bu İstiklal Meydanı ise 27 bin metrekare ve Kurtuluş Yolu'yla birlikte yaklaşık 40 bin metrekarelik yeni bir meydana kavuşmuş olduk. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada turistlerin gezilecek yerleri öğrenebilecekleri ve rota oluşturabilecekleri, içerisinde kafe de bulunan bir turizm tanıtım merkezini hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Ayrıca Türkiye'de ilk kez Samsun'da hayata geçirilen Astoria eğlence alanında, 20 koltuklu sanal gerçeklik sistemiyle ilk etapta 3 film izleyiciyle buluşacak; bunlar arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'den başlayıp Kurtuluş Yolu ve kongreler sürecine uzanan anlatımın yer aldığı bir film de bulunuyor. İlerleyen süreçte ise Samsun'un 17 ilçesinin doğal güzelliklerinin tanıtılacağı bir turizm alanını da hayata geçireceğiz. Üç projenin açılışını yapmaktan dolayı çok mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz.' (DHA)