Ankara Gölbaşı Belediyesi, son günlerde sosyal medyada yayılan bir iddiaya ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı. Belediyeye ait başkanlık makam aracının kurum dışı kişiler tarafından kullanıldığı ve bu kapsamda bir trafik kazasına karıştığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Belediyenin resmi hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların “tamamen gerçeğe aykırı ve iftira niteliğinde” olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu tür paylaşımların hem kurumsal itibarı hem de kişilik haklarını hedef aldığı ifade edildi.

Gölbaşı Belediyesi, yanıltıcı içeriklerin yayılmasına karşı hukuki sürecin başlatıldığını duyurarak, sorumlular hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Açıklamada ayrıca kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmesi çağrısı yapıldı.