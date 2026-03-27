Beyaz Saray’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan ve kısa sürede gündem olan “Something New” (Yeni bir şey) paylaşımı, ilk etapta farklı yorumlara neden oldu. Açıklamasız şekilde paylaşılan görsel, bazı kullanıcılar tarafından siyasi ya da askeri bir mesaj olarak değerlendirildi.

Ancak kısa süre içinde paylaşımın perde arkası netleşti. Söz konusu içeriğin, “The White House App” adlı yeni bir mobil uygulamanın tanıtımı olduğu ortaya çıktı.

Paylaşımda uygulamanın; canlı yayınlar, anlık güncellemeler ve doğrudan bilgi akışı sunacağı belirtilirken, “bilgiyi kaynağından alma” vurgusu öne çıkarıldı. Böylece kullanıcıların gelişmeleri aracısız şekilde takip edebileceği ifade edildi.

Gizemli paylaşımın ardından ortaya çıkan bu detay, sosyal medyada oluşan kafa karışıklığını da sonlandırdı. İlk etapta farklı anlamlar yüklenen paylaşımın, aslında Beyaz Saray’ın yeni bir dijital iletişim adımı olduğu anlaşılmış oldu.

🇺🇸 🚀 LAUNCHED: THE WHITE HOUSE APP



Live streams. Real-time updates. Straight from the source, no filter.



The conversation everyone’s watching is now at your fingertips.



— The White House (@WhiteHouse) March 27, 2026