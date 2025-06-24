NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yaklaşan Lahey Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin NATO içindeki stratejik konumuna ve güçlü savunma sanayi altyapısına dikkat çekti. Rutte, “Türkiye’nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var” ifadelerini kullandı.

"Türkiye, NATO ve Avrupa savunmasında kilit rol oynuyor"

Mark Rutte, Türkiye’nin gelişmiş savunma sanayisiyle hem Avrupa hem de NATO savunma sistemlerinde önemli bir aktör olduğunu vurguladı. Ankara'nın ittifak içindeki önemine işaret eden Rutte, Türkiye’nin savunma kapasitesinin sadece NATO için değil, aynı zamanda Avrupa savunma mimarisi açısından da kritik olduğunun altını çizdi.

“Türk savunma sanayi altyapısını İngiltere, Norveç ve Avrupa Birliği ile mümkün olduğunca entegre etmeliyiz. Bu, ortak savunma kapasitemizi artıracaktır,” dedi.