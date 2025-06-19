Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin illere göre ihracat verilerini açıkladı. Verilere göre, İstanbul geçen ay 5 milyar 212 milyon dolarlık ihracatla Türkiye genelinde en fazla dış satım yapan il oldu. Ancak kentin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 oranında geriledi.

İstanbul’u, 3 milyar 403 milyon dolarlık ihracatla Kocaeli takip etti. Kocaeli, bu rakamla ihracatını geçen yıla göre yüzde 25 oranında artırmayı başardı. Üçüncü sırada ise 2 milyar 124 milyon dolarlık dış satımla İzmir yer aldı. İzmir’in ihracatı ise yüzde 10,2’lik bir düşüş gösterdi.

İstanbul’da Mücevher, Kocaeli’de Otomotiv, İzmir’de Enerji Öne Çıktı

İstanbul’un ihracatında en çok payı alan ürün grubu, 975 milyon 611 bin dolarla "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar" oldu. Bunu, 516 milyon 959 bin dolarla kazanlar ve makineler, 490 milyon 28 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları izledi.

Kocaeli’de ise motorlu kara taşıtları sektörü, 1 milyar 448 milyon 60 bin dolarlık ihracatla başı çekti. Elektrikli makineler 260 milyon 807 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, 207 milyon 708 bin dolarla mineral yakıtlar ve yağlar üçüncü sıraya yerleşti.

İzmir’in en fazla ihracat yaptığı sektör ise 510 milyon 951 bin dolarla mineral yakıtlar ve mineral yağlar oldu. Ardından 201 milyon 428 bin dolarla makineler ve 192 milyon 154 bin dolarla demir-çelik ürünleri geldi.

En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler

İstanbul’un en fazla ihracat yaptığı ülke, 397 milyon 733 bin dolarla Almanya oldu. Almanya’yı, 297 milyon 519 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 289 milyon 370 bin dolarla İngiltere takip etti.

Kocaeli ise en çok ihracatı 355 milyon 213 bin dolarla İngiltere’ye gerçekleştirdi. İkinci sırada 349 milyon 693 bin dolarla Almanya, üçüncü sırada ise 221 milyon 748 bin dolarla İspanya yer aldı.

İzmir’in dış satımında lider ülke 211 milyon 660 bin dolarla Almanya oldu. Romanya 161 milyon 609 bin dolarla ikinci, ABD ise 152 milyon 945 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

18 İl 1 Milyar Dolar Barajını Aştı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Mayıs 2025 döneminde toplam 18 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Aynı dönemde 46 il ihracatını artırarak Türkiye'nin dış ticaret başarısına katkı sağladı.