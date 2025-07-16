Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekilliği görevine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi. Yerel yönetimler açısından önemli bir konuma sahip olan TBB’deki bu yeni görevlendirme, belediyecilik alanında deneyimli isimlerin öne çıkmasını sağladı.

TBB Meclis toplantısında yapılan oylama sonucunda başkan vekilliğine seçilen Seçer, birlik çatısı altında belediyelerin ortak sorunlarına çözüm aramak, kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve yerel yönetimlerin güçlenmesine katkıda bulunmak üzere görev yapacak.

Vahap Seçer’in başkan vekilliğine getirilmesi, özellikle sosyal belediyecilik anlayışı ve katılımcı yönetim modeliyle öne çıkan uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Bsşksnı Vahap Seçer 453 oy olarak seçimi kazandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Metin Genç ise 199 oy aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği Nedir?

TBB, Türkiye genelindeki belediyeleri temsil eden en üst birlik olarak, belediyeler arasında iş birliğini artırmak, eğitim ve proje destekleri sağlamak gibi önemli görevler üstleniyor. Başkan vekilliği ise birlik içinde yönetim sürecine katkı sunan kilit görevlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Seçim Sonrası İlk Mesaj

Başkan Vekili Vahap Seçer, seçim sonrası yaptığı açıklamada, “Tüm belediyelerin sesi olacak, ortak akıl ve dayanışma ile Türkiye’ye örnek hizmetler sunacağız” dedi.