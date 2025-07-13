TBMM’de kabul edilen yeni yasa, turizm sektöründe çalışan on binlerce işçinin en temel haklarından birini ellerinden alacak.Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi alan otellerde çalışan işçiler artık haftada bir değil, ancak 10 gün çalıştıktan sonra dinlenme hakkı kazanabilecek.

Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan tepki!

Birleşik Metal-İş Sendikası bu karara sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Turizm işçileri köle değildir!” denilerek uygulamanın bir hak gasbı ve emek düşmanlığı olduğu ifade edildi.

Şimdi ne olacak?

Mevcut uygulamada işçiler 6 gün çalıştıktan sonra 1 gün hafta tatiline çıkabiliyordu. Yeni yasayla bu süre 10 güne çıkarıldı. Böylece, özellikle yoğun sezonda çalışan otel personelleri haftalarca dinlenmeden çalışmak zorunda kalacak.

Birleşik Metal-İş ve birçok emek örgütü, bu düzenlemenin Anayasa ve İş Kanunu’na aykırı olduğunu belirterek yasanın derhal geri çekilmesini talep ediyor.