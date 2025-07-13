Sincan Belediyesi, çocukların yaz tatilini dolu dolu geçirmesi için mahalle şenliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu haftaki şenliğin adresi Saraycık Mahallesi oldu. Alparslan İlkokulu bahçesi, cumartesi günü çocuk kahkahalarıyla yankılandı.

Minikler için kurulan şişme oyun alanlarında eğlence hiç durmadı. Renkli yarışmalar, danslar ve müzik eşliğinde keyifli anlar yaşandı. Sahnedeki gösterilere coşkuyla eşlik eden çocuklar, palyaçolarla bol bol güldü, yüzlerini rengârenk boyattı. Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları da şenliğe tat kattı. Neşeleri gözlerinden okunan çocuklar, aileleriyle birlikte unutulmaz bir gün geçirdi.

Başkan Ercan: “Onların gülümsemesi her şeye bedel”

Çocukların mutluluğunu paylaşmak için şenliğe katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, etkinlik alanında miniklerle yakından ilgilendi. Başkan Ercan, “Bugün çocuklarımızla birlikte biz de çocuk olduk. Animasyonlardan oyun gruplarına, yarışmalardan müzikli gösterilere kadar birçok etkinlikte eğlendik. Evlatlarımızın yüzündeki tebessüm bizim için en büyük mutluluk,” sözleriyle duygularını dile getirdi.