Trump, zirve kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“İran’a 60 Gün Verdik, Ama Reddettiler”

Donald Trump, daha önce İran’a anlaşma masasına dönmeleri için 60 günlük bir süre verdiklerini, ancak Tahran yönetiminin bu fırsatı geri çevirdiğini belirtti:

“İran'a 60 gün verdim ama onlar ‘Hayır’ dedi. 61’inci günde ne olduğunu gördünüz.”

Trump’ın bu sözleri, ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı yeni yaptırımlar ya da askeri baskılarla bağlantılı olarak yorumlandı.

“İran Masaya Dönecek”

Trump, İran’ın ilerleyen süreçte yeniden müzakere masasına oturacağına inandığını da belirterek, diplomasiye açık kapı bıraktı. ABD Başkanı’nın bu açıklamaları, Orta Doğu’daki gerginliğin tırmanabileceğine dair endişeleri artırdı.