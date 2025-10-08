Trump, Mısır’a heyet gönderildiğini ve bölgeye yeni bir ekibin de gitmek üzere olduğunu ifade ederek, “Gazze konusunda çok ciddi müzakereler yürütüyoruz. Orta Doğu’da barış mümkün” dedi. Olası bir ateşkesin sadece Gazze’de değil, tüm Orta Doğu’da istikrarı artıracağını vurgulayan Trump, “Gördüğüm kadarıyla bu planı desteklemeyen ülke yok. Gerçek anlamda bir barış fırsatı doğdu” şeklinde konuştu.

İsrail ile Filistin arasındaki uzun süreli çatışmalara dikkat çeken Trump, “Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu savaşın ardından Orta Doğu’ya barış getirecek bir anlaşmaya her zamankinden daha yakınız” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, esirlerin serbest bırakılması sonrası tüm tarafların saldırılara son vereceği garantisini sağlamak için güçlü bir pozisyonda olduklarını belirtti.