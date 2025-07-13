TRT Genel Müdürlüğü görevine Mehmet Zahid Sobacı yeniden atanırken, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ahmet Albayrak’ın yerine Ferudun Yılmaz getirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılan atamalarda, TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan’ın görevi sona erdi. Yerine Hale Kaplan atandı. Görev değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla TRT’ye yönelik yeni atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı TRT Genel Müdürlüğü görevine yeniden getirildi. Sobacı, 14 Temmuz 2021'den bu yana bu görevi yürütüyordu.

TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ise Prof. Dr. Ferudun Yılmaz atandı. Yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

TRT’nin yeni yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz – Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı – Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi

Hale Kaplan – Yönetim Kurulu Üyesi

Meryem İlayda Atlas Çetin – Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Özer Köseoğlu – Yönetim Kurulu Üyesi

Büşra Karaduman Aktuna – Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Murat Yeşiltaş – Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ramazan Yıldırım – Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Oğuz Güner – Yönetim Kurulu Üyesi

Yeni görevlendirmelerle birlikte TRT’de yönetim yapısı güncellenirken, Hilal Kaplan’ın görev süresi sona erdi ve yerine Hale Kaplan atandı.