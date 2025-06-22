Yeni sezon öncesi ilk transferini Wagner Pina ile anlaşarak gerçekleştiren bordo-mavililer, bugüne kadar 54 ülkeden oyuncu transferi yaptı. Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular, Brezilyalı oldu. Bordo-mavili takım, Güney Amerika ülkesinden 17 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, Belçika, Slovakya ve Polonya'dan da 8'er oyuncu transfer etti.

3. Yeşil Burun Adalı oyuncu

Wagner Pina, Trabzonspor tarihinde 3. Yeşil Burun Adalı oyuncu oldu.

Bordo-mavili takımda daha önce Yeşil Burun Adalı Ivanildo Fernandes ve Djaniy Semedo forma giymişti.

Sağ beke Portekiz geleneği

Trabzonspor, son yıllarda Portekizli veya Portekiz'de futbol oynayan sağ bekleri kadroya kattı.

Bordo-mavili takımda Portekizli Jaoa Pereira, Jose Bosingwa ve Pedro Malheiro başarıyla sağ bek mevkisinde görev yaptı.

Karadeniz ekibi, Malheiro'yu Al Wasl'a vermesinin ardından bu boşluğu yine Portekiz liginden Wagner Pina'yı alarak doldurdu.

Doğan döneminde 24 yabancı oyuncu transferi

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 24 yabancı oyuncu transfer edildi.

Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme (iki kez), Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov ve Folcarelli'nin ardından son olarak Pina kadroya katıldı.