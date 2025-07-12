Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı’nda önemli bir görev değişikliği yaşandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, mevcut başkan Serkan Kayalar görevden alınırken, yerine Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren atandı. Bu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 4. maddelerine dayanarak gerçekleştirildi.

Abdullah Eren Kimdir?

Boğaziçi mezunu, yurtdışı Türklerle güçlü bağlara sahip bir isim

1984 yılında İstanbul’da doğan Abdullah Eren, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra İngiltere’de Westminster Üniversitesi’nde Diplomasi Çalışmaları alanında yüksek lisans yaptı. Hâlihazırda siyaset bilimi alanında doktora çalışmaları sürdüren Eren, kariyerine özel sektörde üst düzey görevlerde başladı.

Kamu görevine ise Başbakanlık Özel Kalem Müdür Yardımcılığı ve Başbakan Müşavirliği ile adım atan Eren, ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinde bulundu. 2018 yılından bu yana YTB Başkanlığını yürütmekteydi.

7 Yılda 900 Proje, 35 Bin Uluslararası Öğrenci

YTB Başkanlığı döneminde diaspora ve gönül coğrafyasına dokunan projeler

Abdullah Eren’in liderliğinde YTB, 75 ülkede 900’e yakın proje gerçekleştirdi. Ahıska, Batı Trakya, Kırım Tatarları gibi tarihi ve kültürel öneme sahip konularla ilgili anma programları düzenledi. Türkiye Bursları programıyla 35 bine yakın öğrenciye burs imkânı sağladı; Türkiye Mezunları ağı ise 150 bini aştı.

Eren döneminde ayrıca Uluslararası Öğrenci Akademisi, Bilim Kongresi ve Öğrenci Ödülleri gibi önemli programlar hayata geçirildi. Yurtdışındaki Türk gençlerine yönelik burslar ve insan hakları eğitimleri sağlanırken, ana dil ve kültürel bağların korunmasına yönelik projeler de yürütüldü.

Kültürel Diplomasiye Güçlü Vurgu

Eren’in vizyonu gönül coğrafyasını kapsıyor

Aslen Batı Trakya kökenli olan Eren, Türkistan’dan Balkanlara, Kafkaslardan Latin Amerika’ya kadar uzanan geniş bir alanda dost ve kardeş topluluklarla bağların güçlendirilmesine öncülük etti. Solingen ve Hanau anmaları, Diaspora Kısa Film Festivali, Turktech, NESAM (Nefret Suçlarıyla Mücadele Portalı) ve diğer birçok kültürel-diplomatik proje bu dönemde hayata geçti.

Evli ve iki çocuk babası olan Abdullah Eren, İngilizce biliyor. Aynı zamanda Can Sağlığı Vakfı Mütevelli Üyesi ve Kültür ve Medeniyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak da sivil toplum alanında aktif roller üstleniyor.

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz