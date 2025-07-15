Yetkililer, en fazla can kaybının Kerr bölgesinde yaşandığını belirtti. Bu bölgede, 36’sı çocuk olmak üzere 106 kişi sel sularında yaşamını yitirdi. Bölgedeki arama-kurtarma ekipleri hâlâ kayıp olan 101 kişiye ulaşmaya çalışıyor.

Diğer can kayıpları şu şekilde:

Travis bölgesi : 9 kişi

Kendall bölgesi : 8 kişi

Burnet bölgesi : 5 kişi

Williamson bölgesi : 3 kişi

Tom Green bölgesi: 1 kişi

Yetkililer, yağışların bazı bölgelerde etkisini sürdürdüğünü ve tehlikenin henüz geçmediğini vurgularken, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kayıplar İçin Seferberlik

Eyalet genelinde onlarca kurtarma ekibi sahada görev yaparken, sel nedeniyle yolların çöktüğü ve çok sayıda evin sular altında kaldığı bildirildi. Afet bölgesi ilan edilen bazı ilçelerde geçici barınma merkezleri kurulmaya başlandı.