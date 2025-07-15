Yetkililer, en fazla can kaybının Kerr bölgesinde yaşandığını belirtti. Bu bölgede, 36’sı çocuk olmak üzere 106 kişi sel sularında yaşamını yitirdi. Bölgedeki arama-kurtarma ekipleri hâlâ kayıp olan 101 kişiye ulaşmaya çalışıyor.
Diğer can kayıpları şu şekilde:
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Travis bölgesi: 9 kişi
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Kendall bölgesi: 8 kişi
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Burnet bölgesi: 5 kişi
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Williamson bölgesi: 3 kişi
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Tom Green bölgesi: 1 kişi
Yetkililer, yağışların bazı bölgelerde etkisini sürdürdüğünü ve tehlikenin henüz geçmediğini vurgularken, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kayıplar İçin Seferberlik
Eyalet genelinde onlarca kurtarma ekibi sahada görev yaparken, sel nedeniyle yolların çöktüğü ve çok sayıda evin sular altında kaldığı bildirildi. Afet bölgesi ilan edilen bazı ilçelerde geçici barınma merkezleri kurulmaya başlandı.