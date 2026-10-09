1931 yılında, o dönemdeki adıyla Türk Maarif Cemiyeti, bugünkü adıyla Türk Eğitim Derneği bünyesinde anaokulu ile eğitim faaliyetlerine başlayan TED Ankara Koleji; aynı yıl ilkokul, 1933 yılında ortaokul ve 1936 yılında lise kademesinin açılmasıyla eğitim yolculuğunu genişletti. TED Ankara Koleji, 95 yıldır aklın ve bilimin ışığında çağdaş, özgür düşünceli ve topluma karşı sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.

'95 YILDIR AYNI MEŞALENİN IŞIĞINDA YÜRÜYORUZ'

TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Topkaya, okulun 95'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

'Kurulduğu günden bugüne Cumhuriyet değerleri ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda, aklın ve bilimin ışığında, 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller' yetiştirmeyi temel görevimiz olarak görüyoruz. TED Ankara Koleji, 95 yıldır bu anlayıştan güç alarak Türk eğitim sisteminin köklü, saygın ve yenilikçi kurumlarından biri olma sorumluluğunu taşıyor. Okulumuzun yetiştirdiği 40 bine yakın mezun; Türkiye'nin sosyo-kültürel, ekonomik, bilimsel, sportif ve sanatsal yaşamında önemli izler bıraktı. TED Ankara Koleji, yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda Ankara'nın ve Türkiye'nin sosyal hafızasında önemli bir yere sahip büyük bir eğitim ailesidir. Uzun yıllar Ziya Gökalp Caddesi'ndeki tarihi yerleşkesinde eğitim veren okulumuz, bugün Ankara'nın merkezindeki bir semte 'Kolej' adını veren ve bu adı kent kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getiren köklü bir geçmişe sahiptir. Bugün ise bu mirası, İncek Kampüsümüzde geleceğe taşıyoruz. TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İncek Kampüsü, 309 bin metrekarelik alanı ve 118 bin metrekarelik kapalı alanıyla öğrencilerimize çağdaş eğitim olanakları sunan büyük ve kapsamlı bir eğitim kampüsüdür.'

'GEÇMİŞTEN GELECEĞE'

Topkaya, 'Eğitim anlayışımızın temel hedefi; öğrencilerimizi 21. yüzyıl becerilerine sahip, çok yönlü, dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelere duyarlı, entelektüel birikimi güçlü, evrensel ve ulusal değerlere saygılı, özgür düşünceli bireyler olarak yetiştirmektir. TED Ankara Koleji, binlerce öğrencisi, yüzlerce öğretmeni ve çalışanı ve on binlerce mezunuyla her kuşağın katkısıyla büyüyen büyük bir ailedir. 95. kuruluş yıl dönümümüze ulaşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı yıl dönümünde, okulumuzun bugünlere ulaşmasında emeği bulunan, ancak artık aramızda olmayan tüm yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve çalışanlarımızı saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Onlardan devraldığımız eğitim meşalesini aynı inanç ve sorumlulukla gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz' dedi.